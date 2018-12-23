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Госпитализированный Егор Крид рассказал о катящейся под откос жизни в Instagram

Егор Крид, госпитализированный в клинику из-за ухудшившегося самочувствия, рассказал поклонникам о жизни, катящейся под откос. Лежащий под капельницами артист опубликовал на странице Instagram новую фотографию.

Госпитализированный Егор Крид рассказал о катящейся под откос жизни в Instagram


В описании появившегося снимка Егор Крид посоветовал никогда не унывать, когда жизнь катится под откос. По мнению исполнителя, после дождя всегда становится ярко. На фотографии артист запечатлен во время одного из своих выступлений. 19 декабря рэпер рассказал поклонникам о вынужденной госпитализации в городе Сургут. Организаторы планируемого концерта заявили об отмене мероприятия по «техническим причинам». В разделе Storis герой шоу «Холостяк» показал видео, где ему поставили капельницы.

За сутки пост Егора Крида оценили более 468 тысяч подписчиков. Своими снимками исполнитель заставил многих поклонников переживать за его здоровье. В комментариях фанаты пожелали певцу скорейшего выздоровления. Некоторые признались знаменитости в любви и поинтересовались, когда артист покажет новые фотографии или видеоролики со своих концертов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 17:16

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