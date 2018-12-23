Компания Netflix снимет сериал по книге о детективе Шерлоке Холмсе





В Netflix решили сделать людей, докладывающих Шерлоку Холмсу о преступлениях на улицах Лондона, главными персонажами сериала. Согласно рассказам в книгах Конана Дойля, сыщик иногда просил беспризорников искать улики и осуществлять слежку за злоумышленниками. Мальчиков иногда даже называли «глазами» британского детектива. В предыдущих экранизациях режиссеры старались показать особенности расследований.Написанием сценария к новому сериалу о Шерлоке Холмсе занимается творческий деятель Том Бидвелл. Совсем недавно он закончил работать над съемками «Опаснейшего путешествия». По его словам, специалистам Netflix было интересно узнать развитие событий, если бы детектив оказался преступником и наркоманом. Тогда помощь ему могли оказывать именно беспризорники, наблюдавшие за ситуацией в городе.