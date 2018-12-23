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Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что преодолеть жизненные сложности ему помогла супруга

Известный российский певец и солист бой-бэнда «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов во время съемок телепередачи «Когда все дома» рассказала о жизненных сложностях, которые ему приходится сейчас переживать. Не так давно артист потерял родную сестру и лучшего друга Олега Яковлева. Справиться с кризисом ему помогает супруга Юлия.
Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что преодолеть жизненные сложности ему помогла супруга

Андрей Григорьев-Аполлонов поделился с ведущим программы Тимуром Кизяковым самым сокровенным и признался, что не так давно ему пришлось пережить самый настоящий кризис. Смерть сестры Юлии и лучшего друга, бывшего солиста группы Олега Яковлева, которые случились в 2017 году, существенно подкосили мироощущение певца. По его словам, выйти из глубокой депрессии ему помогла супруга Юлия, которая поддерживала мужа в самые сложные моменты жизни. Однако Григорьев-Аполлонов до сих пор не смог оправиться от утраты, поскольку из всех родственников остался один.

Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил, что его ждет еще одно сложное испытание – осознать и принять свой возраст (через два года артисту исполнится 50 лет). Знакомые и друзья уже успели переступить этот порог, а ему только предстоит. Но певец уверен, что в душе нужно сохранить тот возраст, в котором комфортно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:32

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