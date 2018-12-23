Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что преодолеть жизненные сложности ему помогла супруга

Андрей Григорьев-Аполлонов поделился с ведущим программы Тимуром Кизяковым самым сокровенным и признался, что не так давно ему пришлось пережить самый настоящий кризис. Смерть сестры Юлии и лучшего друга, бывшего солиста группы Олега Яковлева, которые случились в 2017 году, существенно подкосили мироощущение певца. По его словам, выйти из глубокой депрессии ему помогла супруга Юлия, которая поддерживала мужа в самые сложные моменты жизни. Однако Григорьев-Аполлонов до сих пор не смог оправиться от утраты, поскольку из всех родственников остался один.Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил, что его ждет еще одно сложное испытание – осознать и принять свой возраст (через два года артисту исполнится 50 лет). Знакомые и друзья уже успели переступить этот порог, а ему только предстоит. Но певец уверен, что в душе нужно сохранить тот возраст, в котором комфортно.