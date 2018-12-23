Украинские водители отремонтировали за свои деньги трассу в Николаевской области





Однако чиновники не предприняли каких-либо действий. Местные перевозчики с помощью соцсетей решили собрать по 1000 гр.с человека. Через некоторое время они собрали 650 000 гр. Перевозчики закупили специальную смесь, с помощью которой отремонтировали участок автотрассы поблизости села Возсиятское и села Водяное-Лорино. Местные жители заявили, что смесь на время морозов удержится, но после того, как начнутся дожди, автотрасса потребует капитального ремонта.Население благодарит водителей за данную инициативу, отмечая, что по дороге теперь сможет проехать автобус. Украина летом текущего года попала в десятку государств, имеющих худшие дороги в мире.