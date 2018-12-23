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Названы самые ожидаемые технологические разработки для смартфонов 2019 года

В Сети опубликован список самых ожидаемых технологических разработок для смартфонов 2019 года. Аналитики определили, что лидирующая ступень закрепилась за связью 5G, которая позволит получить скоростную передачу информации.
Названы самые ожидаемые технологические разработки для смартфонов 2019 года

В 2018 году на выставке электроники и комплектующих China Mobile Global многие компании сделали заявление о возможности достижения скорости, которая позволит обходиться мобильному телефону без большого количества встроенной памяти. Предполагается, что в следующем году большинство корпораций перейдет на новый стандарт.

Второе место в списке занимает дисплей, который должен стать складным либо гибким. Компания Samsung уже представила образец такого гаджета. Благодаря этому потребительская аудитория получила возможность дать оценку перспективе использования девайса с новыми характеристиками. Это даст легкость в превращении его в планшет, что разрешит использовать гаджет, как в рабочих, так и в развлекательных целях. Закрывают тройку лидеров среди самых ожидаемых технологий для смартфонов новые стандарты защиты. В изменение защиты мобильных телефонов входит перенос места нахождения датчика отпечатка пальца.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:16

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