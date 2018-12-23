Названы самые ожидаемые технологические разработки для смартфонов 2019 года





В 2018 году на выставке электроники и комплектующих China Mobile Global многие компании сделали заявление о возможности достижения скорости, которая позволит обходиться мобильному телефону без большого количества встроенной памяти. Предполагается, что в следующем году большинство корпораций перейдет на новый стандарт.Второе место в списке занимает дисплей, который должен стать складным либо гибким. Компания Samsung уже представила образец такого гаджета. Благодаря этому потребительская аудитория получила возможность дать оценку перспективе использования девайса с новыми характеристиками. Это даст легкость в превращении его в планшет, что разрешит использовать гаджет, как в рабочих, так и в развлекательных целях. Закрывают тройку лидеров среди самых ожидаемых технологий для смартфонов новые стандарты защиты. В изменение защиты мобильных телефонов входит перенос места нахождения датчика отпечатка пальца.