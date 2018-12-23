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Названы 5 лучших комедийных мелодрам для просмотра перед Новым годом

В канун предстоящих праздников в Сети появилась подборка из 5 лучших комедийных мелодрам, которые стоит посмотреть перед Новым годом. Каждый из этих фильмов расскажет свою историю, в которой кроме счастливых улыбок и тёплых чувств будут также обиды и неудачи, но за ними обязательно последуют перемены к лучшему.

Названы 5 лучших комедийных мелодрам для просмотра перед Новым годом


Первой в подборке 5 лучших комедий к Новому году оказалась мелодрама «Новогодняя жена». Фильм расскажет о том, как в канун праздника двое молодых людей разочаровались в своих возлюбленных, но поняв, что терять им нечего, подали заявление в ЗАГС. Кроме того, Даша и Максим договорились, что должны прожить месяц перед росписью, как муж с женой, тогда возможно свадьба действительно состоится. Американская комедия «Замёрзшая из Майями» расскажет о молодой девушка, которая в силу рабочих обстоятельств вынуждена отправится из солнечного Майями в холод Миннесоты. Усложняется её пребывание там и местными жителями — людьми без малейшего желания тепло и радушно встретить приезжую любительницу комфортного климата. Фильм отечественного производства под названием «Откройте, Дед Мороз!» покажет обратную сторону жизни молодой мамы с ребёнком, которая, воспитывая сына одна, мечтает стать наконец счастливой рядом с надёжным и верным мужчиной. Настоящее чудо происходит в новогоднюю ночь, когда на пороге её квартиры без приглашения появляется необычный Дед Мороз, прихода которого с нетерпением ждал её сын.



Ещё одна американская романтическая драма под названием «Семьянин» не просто так вошла в список лучших комедий к Новому году. Главному герою, которого играет Николас Кейдж, пришлось встать перед сложным выбором, предложенным необычным Сантой: стать успешным бизнесменом, ни в чём себе не отказывать и ездить на дорогом спортивном авто, но при этом так и не встретить любовь своей жизни, либо же оказаться в роли счастливого отца и супруга, работая обычным продавцом автомобильных покрышек, покупающим одежду в недорогих маркетах.



Завершает 5-ку действительно стоящих просмотра новогодних комедий фильм «Млечный путь», главные герои которого находятся на грани развода, но ради детей решаются встретить последний Новый год вместе. Несмотря на твёрдое намерение супругов идти по жизни врозь, с 1 января пара сталкивается с чередой странных, но забавных событий, подталкивающих их к тому, чтобы остаться вместе.



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 16:09

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