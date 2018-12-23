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В Москве режиссер Светлана Баскова пострадала в крупном ДТП

В Москве режиссер Светлана Баскова пострадала в достаточно крупном ДТП, случившемся на Третьем Транспортном кольце с участием машины скорой помощи. Российской сценаристке стало плохо, когда она находилась за рулем автомобиля.

В Москве режиссер Светлана Баскова пострадала в крупном ДТП


Медики оказали необходимую помощь Светлане Басковой, пострадавшей в ДТП. Согласно имеющимся данным, режиссер управляла транспортным средством Nissan Pathfinder, однако около 21:50 у нее ухудшилось самочувствие. 53-летняя знаменитость вынуждена была остановиться на автотрассе и обратиться к врачам из-за возникшей боли в сердце. В этот момент большая фура врезалась в иномарку и машину скорой помощи.

Предполагается, аварийная ситуация случилась из-за неудачного маневра водителя транспорта марки Chevrolet. В результате данного ДТП пострадали 7 человек, включая и Светлану Баскову. Некоторых потерпевших госпитализировали для дальнейшего осмотра. Подробности инцидента отсутствуют, проводится проверка.



 
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Происшествия
Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 15:34

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