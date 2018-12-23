В Москве режиссер Светлана Баскова пострадала в крупном ДТП





Медики оказали необходимую помощь Светлане Басковой, пострадавшей в ДТП. Согласно имеющимся данным, режиссер управляла транспортным средством Nissan Pathfinder, однако около 21:50 у нее ухудшилось самочувствие. 53-летняя знаменитость вынуждена была остановиться на автотрассе и обратиться к врачам из-за возникшей боли в сердце. В этот момент большая фура врезалась в иномарку и машину скорой помощи.Предполагается, аварийная ситуация случилась из-за неудачного маневра водителя транспорта марки Chevrolet. В результате данного ДТП пострадали 7 человек, включая и Светлану Баскову. Некоторых потерпевших госпитализировали для дальнейшего осмотра. Подробности инцидента отсутствуют, проводится проверка.