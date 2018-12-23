Александра Черно и Иосиф Оганесян умоляли Андрея Шабарина прийти на их свадьбу ради денег

«Шабарин когда гуляет, много денег спускает, вот именно эта парочка и хочет Андрея заполучить. Черно хитрая бабища, все придумала, Алиану ему положить и денег урвать. Самая ничтожная пара на проекте», «Им просто подарок хочется от Андрея получить, заветный конвертик», «Они позвали только потому, что Андрюха мог отличный подарок подарить, чтоб свадьба окупилась», - высказывались пользователи в Сети.





Сама Роза объяснила подписчикам, что абсолютно не держала возлюбленного и он сам решил пропустить торжество. Более того, она отметила, что Саша хотела разрушить их пару на своем девичнике, так как планировала помирить Андрея с Алианой.Что касается зрителей реалити-шоу, то они были возмущены таким поведением Черно. По их мнению, мало того, что девушка некрасиво поступила, решив свести Устиненко и Шабарина за спиной у Райсон, так еще и пригласительный на свадьбу прислала только на имя молодого человека, надеясь, что он придет без своей избранницы.Большинство уверено, что Саша и Иосиф, приглашая Андрея, преследовали исключительно корыстные цели. Ведь он никогда не скупился на хорошие и дорогие подарки.