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Роза Сябитова посоветовала дочери иметь непривлекательных подруг

Знаменитая российская телеведущая и сваха Роза Сябитова в своем блоге Instagram опубликовала пост, где дала несколько советов своей дочери Ксении. Все они были направлены на сохранение брака наследницы, которая должна выбирать для общения непривлекательных подруг.
Роза Сябитова посоветовала дочери иметь непривлекательных подруг

Роза Сябитова не так давно пережила вместе со своей дочерью ее неудачное замужество. Знаменитая мама решила дать наследнице несколько дельных советов с помощью социальной сети Instagram. Под постом с совместной фотографией Сябитова написала так: «Советы дочери: «Чем больше у тебя подруг, тем сильнее рискуешь остаться без мужа. Поэтому правило первое: общайся с подругами всегда вне дома, в гости приглашай редко. Второе: все подруги должны состоять в счастливом браке и быть непривлекательными. Третье: никогда не жалуйся на супруга. Четвёртое: не отпускай никуда его одного». Сваха считает, что данные рекомендации смогут помочь Ксении как можно скорее обрести семейное счастье.

Однако читатели блога Сябитовой отреагировали на советы неоднозначно. Среди них почти не нашлось, тех, кто солидарен со звездной мамой. Наоборот, многие, отметили, что такие слова может говорить только неуверенная в себе женщина. А кто-то подчеркнул, что Ксения и без этих рекомендаций «умница и красавица».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:56

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