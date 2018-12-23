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В Новосибирске пациент погиб во время пожара в клинике

В Новосибирске пациент скончался от полученных травм во время пожара в одной из местных клиник. Возгорание произошло 23 декабря в палате погибшего человека, проходившего лечение от онкологического недуга.
В Новосибирске пациент погиб во время пожара в клинике


Сведения о пожаре в клинике и гибели пациента подтвердил Вадим Кацуба, занимающий должность представителя ГУ МЧС РФ. На место происшествия в Октябрьском районе выехали сотрудники экстренных служб. Они заметили горение в одной из палат отделения гнойной хирургии, расположенного на 3-м этаже. Специалисты эвакуировали более 50 человек, из которых 12 оказались лежачими. В результате полученных травм один пострадавший скончался.

В ведомстве не рассказали о причинах случившегося в палате пожара. Следователи инициировали проведение проверки данной трагедии. В Минздраве перераспределили потоки скорой помощи из-за изменения графика функционирования медучреждения. Сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить обстоятельства инцидента. Подробности происшествия отсутствуют.



 
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Происшествия
Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 15:22

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