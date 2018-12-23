В Новосибирске пациент погиб во время пожара в клинике





Сведения о пожаре в клинике и гибели пациента подтвердил Вадим Кацуба, занимающий должность представителя ГУ МЧС РФ. На место происшествия в Октябрьском районе выехали сотрудники экстренных служб. Они заметили горение в одной из палат отделения гнойной хирургии, расположенного на 3-м этаже. Специалисты эвакуировали более 50 человек, из которых 12 оказались лежачими. В результате полученных травм один пострадавший скончался.В ведомстве не рассказали о причинах случившегося в палате пожара. Следователи инициировали проведение проверки данной трагедии. В Минздраве перераспределили потоки скорой помощи из-за изменения графика функционирования медучреждения. Сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить обстоятельства инцидента. Подробности происшествия отсутствуют.