В Сети на видео показали флагманский смартфон Xioami Mi Play





Устройство наделили большим безрамочным экраном, а также хорошими техническими характеристиками. Видео длится недолго, но пользователи могут увидеть меню новой флагманской версии, а также её быстродействие. Представители компании раньше отмечали феноменальные возможности Xioami Mi Play. В число самых смелых предположений вошёл 10-нанометровый Exynos 9610. Модель наделили 5,84-дюймовым экраном на 2280х1080 рх, селфи-модулем на 8 Мп, аккумуляторной батареей на 2900 мАч, сдвоенной тыльной камерой.Новый флагманский смартфон запустят в продажу с тремя вариантами памяти: ОЗУ 3 Гб/ПЗУ 32 Гб, ОЗУ 4 Гб/ПЗУ 64 Гб, ОЗУ 6 Гб/ПЗУ 128 Гб. В компании заявили, что устройство будет ориентировано непосредственно на молодёжь. Модель «из коробки" получила операционку Android 8.1 Oreo (оболочка MIUI 10).