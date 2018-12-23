Эксперты составили ТОП-5 найденных в 2018 году морских чудовищ





Вес таинственного морского существа, вошедшего в ТОП-5, составил около 40 килограммов. Научные сотрудники предполагают, что животное на самом деле может являться представителем вида китообразных, обитающих на большой глубине. По словам экспертов из Плимутского университета, ранее они никогда не сталкивались с такими обитателями океана. Второе место занимают светящиеся медузы Velella velella, находившиеся в нескольких метрах от побережья в Барселоне.Тройку «лидеров» в ТОП-5 закрывает морское чудовище с колючей кожей из Новой Зеландии. Очевидцы сфотографировали рептилию и опубликовали снимки в Сети. В списке также оказалась большая «капля», представляющая прозрачного ската. Последнее место заняла ползающая рыба, обитающая в водах Техаса. Морские животные обычно плавают на глубине до 300 метров и редко поднимаются на поверхность.