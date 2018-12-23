АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Поклонники Бейонсе в Instagram оценили новый образ певицы

Знаменитая американская R’n’B исполнительница Бейонсе показала подписчикам в Instagram снимок, где предстала перед ними в новом образе. Знаменитость решила заплести волосы в африканские косички.

Поклонники Бейонсе в Instagram оценили новый образ певицы

Бейонсе довольно часто меняет образ, и каждый раз она делится результатами перевоплощений с публикой. В этот раз певица поступила также. На фотографии, опубликованной в социальной сети Instagram можно увидеть новую прическу певицы. Ее длинные локоны аккуратно заплетены в тоненькие африканские косички.

Каждая публикация артистки вызывает неподдельный восторг у ее верных поклонников, что случилось и в этот раз. Читатели блога Бейонсе засыпали своего кумира множеством положительных комментариев, оценив и подчеркнув ее красоту и умение подать себя в любом образе. Большая часть фолловеров отметили, что певица «Дива!» и «Богиня!». За короткий отрезок времени пост набрал более 1 млн отметок «Нравится».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BlackBerry Key2 стал самый недооцененным
В Москве режиссер Светлана Баскова пострадала в
Александра Черно и Иосиф Оганесян умоляли Андрея
Поклонники Бейонсе в Instagram оценили новый
В Новосибирске пациент погиб во время пожара в
УАЗ анонсировал новинки, предлагаемые для покупки
В Сети активно обсуждают «библиотечный» снимок
Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с певицей на
Механик рассказал об основных недостатках мотора
Николай Цискаридзе опубликовал в Instagram
Татьяна Буланова считает совпадением браки между
Эксперты: Пустой топливный бак автомобиля зимой
Ученые назвали главные опасности косметического
Андрей Малахов показал подписчикам в Instagram
Ани Лорак показала снимок в откровенном
Эксперты признали iPhone XR самым мощным игровым
Мария Порошина перед родами появилась на
В США врачи призывают родителей отказаться от
Элина Мазур рассказала об угрозах со стороны
Эксперты дали несколько рекомендаций для хорошего
Вера Сотникова опровергла слухи о романе с
В США вес взрослого человека увеличился на 14 кг
Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих
«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом
«Сбербанк» изменит правила снятия наличных в
Рената Литвинова с дочерью Ульяной посетила
Смартфон Samsung Galaxy S10 получит новую быструю
Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые
Американские эксперты назвали страны, где может
Дочь Александра Малинина Устинья споет со
Просмотреть все новости