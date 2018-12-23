Поклонники Бейонсе в Instagram оценили новый образ певицы

Бейонсе довольно часто меняет образ, и каждый раз она делится результатами перевоплощений с публикой. В этот раз певица поступила также. На фотографии, опубликованной в социальной сети Instagram можно увидеть новую прическу певицы. Ее длинные локоны аккуратно заплетены в тоненькие африканские косички.Каждая публикация артистки вызывает неподдельный восторг у ее верных поклонников, что случилось и в этот раз. Читатели блога Бейонсе засыпали своего кумира множеством положительных комментариев, оценив и подчеркнув ее красоту и умение подать себя в любом образе. Большая часть фолловеров отметили, что певица «Дива!» и «Богиня!». За короткий отрезок времени пост набрал более 1 млн отметок «Нравится».