АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

В Сети активно обсуждают «библиотечный» снимок Лизы и Гарри

В Сети поклонники звёздных супругов Максима Галкина и Аллы Пугачёвой активно обсуждают новый «библиотечный» снимок Лизы и Гарри. Отец двойняшек разместил фотографию на странице своего профиля в Instagram, в очередной раз напомнив, что его наследники безумно любят книги.

В Сети активно обсуждают «библиотечный» снимок Лизы и Гарри


Огромная часть поклонников Аллы Пугачёвой и Максима Галкина не перестают следить за течением жизни пары именно из-за подрастающих у них двойняшек, которые уже давно покорили сердца тысяч фанатов. Очередной «библиотечный» снимок Лизы и Гарри стал одним из самых обсуждаемых в Сети, так как на нём брат с сестрой выглядят, словно два маленьких «ангела». Подобного мнения придерживаются большинство подписчиков микроблога Галкина, что легко можно понять, прочитав комментарии под постом.

Кроме умиления детьми Примадонны и пародиста, пользователи Instagram не смогли не отметить и довольно изысканный дизайн домашней библиотеки знаменитостей. Особенно, отмечают комментаторы, пристальное внимание они обратили на белоснежные книжные полки, высокие потолки и стеклянный прозрачный пол, что смотрится довольно дорого, но в то же время не пафосно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BlackBerry Key2 стал самый недооцененным
В Москве режиссер Светлана Баскова пострадала в
Александра Черно и Иосиф Оганесян умоляли Андрея
Поклонники Бейонсе в Instagram оценили новый
В Новосибирске пациент погиб во время пожара в
УАЗ анонсировал новинки, предлагаемые для покупки
В Сети активно обсуждают «библиотечный» снимок
Дочь Кристины Орбакайте ходит вместе с певицей на
Механик рассказал об основных недостатках мотора
Николай Цискаридзе опубликовал в Instagram
Татьяна Буланова считает совпадением браки между
Эксперты: Пустой топливный бак автомобиля зимой
Ученые назвали главные опасности косметического
Андрей Малахов показал подписчикам в Instagram
Ани Лорак показала снимок в откровенном
Эксперты признали iPhone XR самым мощным игровым
Мария Порошина перед родами появилась на
В США врачи призывают родителей отказаться от
Элина Мазур рассказала об угрозах со стороны
Эксперты дали несколько рекомендаций для хорошего
Вера Сотникова опровергла слухи о романе с
В США вес взрослого человека увеличился на 14 кг
Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих
«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом
«Сбербанк» изменит правила снятия наличных в
Рената Литвинова с дочерью Ульяной посетила
Смартфон Samsung Galaxy S10 получит новую быструю
Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые
Американские эксперты назвали страны, где может
Дочь Александра Малинина Устинья споет со
Просмотреть все новости