В Сети активно обсуждают «библиотечный» снимок Лизы и Гарри

Огромная часть поклонников Аллы Пугачёвой и Максима Галкина не перестают следить за течением жизни пары именно из-за подрастающих у них двойняшек, которые уже давно покорили сердца тысяч фанатов. Очередной «библиотечный» снимок Лизы и Гарри стал одним из самых обсуждаемых в Сети, так как на нём брат с сестрой выглядят, словно два маленьких «ангела». Подобного мнения придерживаются большинство подписчиков микроблога Галкина, что легко можно понять, прочитав комментарии под постом.Кроме умиления детьми Примадонны и пародиста, пользователи Instagram не смогли не отметить и довольно изысканный дизайн домашней библиотеки знаменитостей. Особенно, отмечают комментаторы, пристальное внимание они обратили на белоснежные книжные полки, высокие потолки и стеклянный прозрачный пол, что смотрится довольно дорого, но в то же время не пафосно.