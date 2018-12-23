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BlackBerry Key2 стал самый недооцененным смартфоном 2018 года

Аналитики в сфере технологических новинок составили список самых недооцененных смартфонов 2018 года. Лидерскую позицию занял BlackBerry Key2.
BlackBerry Key2 стал самый недооцененным смартфоном 2018 года

В составленном экспертами списке первое место, как самый недооцененный смартфон уходящего года, занял BlackBerry Key2. По дизайнерским характеристикам он похож на последние модели устройств компании Nokia. Однако, технические оснащение более современное. Гаджет имеет 6 Гб памяти, работает с помощью чипсета Snapdragon 660. Главным отличием его от прототипов является наличие физической клавиатуры.

На второй позиции рейтинга смартфонов оказался LG G7 ThinQ. Это устройство имеет порт для гарнитуры на 3,5 мм, камеру на 16 Мп, аудиосистему BoomBox, которая способна увеличивать звук за счет корпуса. На следующем месте расположился Motorola One Power. Закрывающий лидерскую тройку бренд работает на базе набора схем Snapdragon 636. Он имеет аккумуляторную батарею на 5000 мАч и встроенную память - 3/6 Гб.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:39

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