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УАЗ анонсировал новинки, предлагаемые для покупки в 2019 году

Представители бренда УАЗ рассказали о новинках, предлагаемых для покупки в будущем году. Согласно предварительной информации, бренд собирается выпустить современные обновленные модификации «Хантера», а также «Патриота».

УАЗ анонсировал новинки, предлагаемые для покупки в 2019 году


Вполне возможно, что появится обновленная вариация микроавтобуса, называемая в народе «буханка». Пока нет данных, как изменится автомобиль. Не исключается использование КПП версии Punch 6L50, а также 2,7-литровой силовой установки ZMZ-Pro. Классический «автомат» 6L50 марки Punch Powerglide планируют устанавливать также в прочих автомобилях УАЗ. Ресурс автоматической КПП составляет около 200 000 км.

В мае этого года специально для экспедиций выпустили особую версию «Патриот». Данное транспортное средство также могут обновить в будущем году.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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