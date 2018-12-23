УАЗ анонсировал новинки, предлагаемые для покупки в 2019 году





Вполне возможно, что появится обновленная вариация микроавтобуса, называемая в народе «буханка». Пока нет данных, как изменится автомобиль. Не исключается использование КПП версии Punch 6L50, а также 2,7-литровой силовой установки ZMZ-Pro. Классический «автомат» 6L50 марки Punch Powerglide планируют устанавливать также в прочих автомобилях УАЗ. Ресурс автоматической КПП составляет около 200 000 км.В мае этого года специально для экспедиций выпустили особую версию «Патриот». Данное транспортное средство также могут обновить в будущем году.