Механик рассказал об основных недостатках мотора Renault K4M
Механик рассказал об основных недостатках мотора Renault K4M. Также он назвал слабые места силового агрегата.
Данную силовую установку не используют на версиях отечественной сборки. Мотор сняли с версии Renault Scenic 2007, которая была привезена из Европы. Транспортное средство за весь период эксплуатации преодолело 170 000 км. По словам специалиста, в случае хорошего обслуживания мотор сможет функционировать до пробега примерно в 400 000 – 800 000 км. В случае длительного использования двигателя на катушках зажигания со временем рассыхаются изолирующие резинки. Это приводит к пропускам зажигания. Моторная помпа может дать течь. Установка может реагировать вяло, а также с опозданием. В данном случае проблемным элементом является датчик абсолютного давления. Если силовой агрегат дергается при старте, причиной может быть бензиновый насос, свечи, катушка.
По словам механика, надежный, а также живучий мотор может также быстро сломаться, если его будут подвергать некачественному обслуживанию.
Данную силовую установку не используют на версиях отечественной сборки. Мотор сняли с версии Renault Scenic 2007, которая была привезена из Европы. Транспортное средство за весь период эксплуатации преодолело 170 000 км. По словам специалиста, в случае хорошего обслуживания мотор сможет функционировать до пробега примерно в 400 000 – 800 000 км. В случае длительного использования двигателя на катушках зажигания со временем рассыхаются изолирующие резинки. Это приводит к пропускам зажигания. Моторная помпа может дать течь. Установка может реагировать вяло, а также с опозданием. В данном случае проблемным элементом является датчик абсолютного давления. Если силовой агрегат дергается при старте, причиной может быть бензиновый насос, свечи, катушка.
По словам механика, надежный, а также живучий мотор может также быстро сломаться, если его будут подвергать некачественному обслуживанию.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:52