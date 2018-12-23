Механик рассказал об основных недостатках мотора Renault K4M





Данную силовую установку не используют на версиях отечественной сборки. Мотор сняли с версии Renault Scenic 2007, которая была привезена из Европы. Транспортное средство за весь период эксплуатации преодолело 170 000 км. По словам специалиста, в случае хорошего обслуживания мотор сможет функционировать до пробега примерно в 400 000 – 800 000 км. В случае длительного использования двигателя на катушках зажигания со временем рассыхаются изолирующие резинки. Это приводит к пропускам зажигания. Моторная помпа может дать течь. Установка может реагировать вяло, а также с опозданием. В данном случае проблемным элементом является датчик абсолютного давления. Если силовой агрегат дергается при старте, причиной может быть бензиновый насос, свечи, катушка.По словам механика, надежный, а также живучий мотор может также быстро сломаться, если его будут подвергать некачественному обслуживанию.