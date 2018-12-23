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Николай Цискаридзе опубликовал в Instagram архивное фото с Галиной Улановой

Поклонники Николай Цискаридзе обрадовались, заметив на его странице в Instagram архивное фото. Артист решил показать репетицию с Галиной Улановой, обучавшую будущую звезду балета премудростям профессии.
Николай Цискаридзе опубликовал в Instagram архивное фото с Галиной Улановой

Сюжет был сделан в Большом театре, о чем лаконично написал знаменитость. Также Николай Цискаридзе проводит фотовыставку, посвященную его работе на сцене. Подписчики сразу позитивно отреагировали на фото, отметив, что танцор невероятно пластичен и предан любимому делу.
Николай Цискаридзе опубликовал в Instagram архивное фото с Галиной Улановой

Многие пользователи Сети считают, что ему повезло с педагогом, потому что Уланова всегда считалась “богиней балета”. Кроме того, она сама была рада наблюдать за развитием таланта своего ученика, внесшего большой вклад в искусство.



 
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:39

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