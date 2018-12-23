Николай Цискаридзе опубликовал в Instagram архивное фото с Галиной Улановой
Поклонники Николай Цискаридзе обрадовались, заметив на его странице в Instagram архивное фото. Артист решил показать репетицию с Галиной Улановой, обучавшую будущую звезду балета премудростям профессии.
Сюжет был сделан в Большом театре, о чем лаконично написал знаменитость. Также Николай Цискаридзе проводит фотовыставку, посвященную его работе на сцене. Подписчики сразу позитивно отреагировали на фото, отметив, что танцор невероятно пластичен и предан любимому делу.
Многие пользователи Сети считают, что ему повезло с педагогом, потому что Уланова всегда считалась “богиней балета”. Кроме того, она сама была рада наблюдать за развитием таланта своего ученика, внесшего большой вклад в искусство.
Сюжет был сделан в Большом театре, о чем лаконично написал знаменитость. Также Николай Цискаридзе проводит фотовыставку, посвященную его работе на сцене. Подписчики сразу позитивно отреагировали на фото, отметив, что танцор невероятно пластичен и предан любимому делу.
Многие пользователи Сети считают, что ему повезло с педагогом, потому что Уланова всегда считалась “богиней балета”. Кроме того, она сама была рада наблюдать за развитием таланта своего ученика, внесшего большой вклад в искусство.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:39