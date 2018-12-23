Татьяна Буланова считает совпадением браки между певицами и футболистами

Татьяна Буланова рассказала, что ей не удалось спасти брак с ее вторым мужем футболистом Владиславом Радимовым (ФК «Зенит»). По ее мнению, браки игроков и эстрадных певиц - просто совпадение. Например, ее союз с Радимовым получился совершенно случайно, а не по расчету. Главное в браке – человек и то, насколько можно на него положиться, уверена певица. А профессия - это второстепенное.Татьяна Буланова добавила, что стоит прощаться, если больше ничего в человеке не притягивает. В обоих браках знаменитость предпочитала дождаться первого шага от супруга, а сама на примирение никогда не шла. Однако звезда считает, что всегда нужно оставаться людьми и уважать друг друга.