АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Ученые назвали главные опасности косметического отбеливания кожи

Ученые озвучили главные опасности, которые несет косметическое отбеливание кожи. Данная информация стала доступна благодаря исследованиям представителей Ассоциации дерматологов British Skin Foundation.
Ученые назвали главные опасности косметического отбеливания кожи

Сотрудники Ассоциации дерматологов стали инициаторами проверки косметических средств, которые используются при отбеливании кожи.
Такие средства находятся в свободной продажи, а это значит, что большое количество людей могут пользоваться ими ежедневно. Исследования показали, что в подобных средствах содержатся стероиды, гидрохинон и глутатион. Эти препараты категорически запрещено использовать в косметических целях. К примеру, глутатион способен вызвать отечность почек и печени, появление онкологических заболеваний, эпидермальный некролиз, а также он поражает нервную систему.

Медики подчеркивают, что процедура отбеливание кожи становится популярной. Ее можно сделать в многих салонах красоты и даже в домашних условиях. Исследователи утверждают, что специализированные препараты такие, как сыворотки и крема могут иметь негативные последствия: индивидуальные реакции кожи и организма, которые приводят к потере сил и вялости дермы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали главные опасности косметического
Андрей Малахов показал подписчикам в Instagram
Ани Лорак показала снимок в откровенном
Эксперты признали iPhone XR самым мощным игровым
Мария Порошина перед родами появилась на
В США врачи призывают родителей отказаться от
Элина Мазур рассказала об угрозах со стороны
Эксперты дали несколько рекомендаций для хорошего
Вера Сотникова опровергла слухи о романе с
В США вес взрослого человека увеличился на 14 кг
Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих
«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом
«Сбербанк» изменит правила снятия наличных в
Рената Литвинова с дочерью Ульяной посетила
Смартфон Samsung Galaxy S10 получит новую быструю
Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые
Американские эксперты назвали страны, где может
Дочь Александра Малинина Устинья споет со
В Боснии ученые обнаружили самую древнюю пирамиду
Татьяна Навка в Instagram показала снимок с
Компания LG получила патент на безрамочный
Аналитики составили список "крутых" автомобилей
Наталья Фатеева сегодня отмечает свой 84 день
Пользователей Сети поразила цена за ремонт Land
Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать
Тысячи людей собрались в Стоунхендже в честь
Научная экспедиция пробудила проклятие затонувших
Ford Ecosport в России стал дороже на 48 – 50
Дрю Бэрримор похвасталась результатом своего
Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса
Просмотреть все новости