Ученые назвали главные опасности косметического отбеливания кожи
Ученые озвучили главные опасности, которые несет косметическое отбеливание кожи. Данная информация стала доступна благодаря исследованиям представителей Ассоциации дерматологов British Skin Foundation.
Сотрудники Ассоциации дерматологов стали инициаторами проверки косметических средств, которые используются при отбеливании кожи.
Такие средства находятся в свободной продажи, а это значит, что большое количество людей могут пользоваться ими ежедневно. Исследования показали, что в подобных средствах содержатся стероиды, гидрохинон и глутатион. Эти препараты категорически запрещено использовать в косметических целях. К примеру, глутатион способен вызвать отечность почек и печени, появление онкологических заболеваний, эпидермальный некролиз, а также он поражает нервную систему.
Медики подчеркивают, что процедура отбеливание кожи становится популярной. Ее можно сделать в многих салонах красоты и даже в домашних условиях. Исследователи утверждают, что специализированные препараты такие, как сыворотки и крема могут иметь негативные последствия: индивидуальные реакции кожи и организма, которые приводят к потере сил и вялости дермы.
Сотрудники Ассоциации дерматологов стали инициаторами проверки косметических средств, которые используются при отбеливании кожи.
Такие средства находятся в свободной продажи, а это значит, что большое количество людей могут пользоваться ими ежедневно. Исследования показали, что в подобных средствах содержатся стероиды, гидрохинон и глутатион. Эти препараты категорически запрещено использовать в косметических целях. К примеру, глутатион способен вызвать отечность почек и печени, появление онкологических заболеваний, эпидермальный некролиз, а также он поражает нервную систему.
Медики подчеркивают, что процедура отбеливание кожи становится популярной. Ее можно сделать в многих салонах красоты и даже в домашних условиях. Исследователи утверждают, что специализированные препараты такие, как сыворотки и крема могут иметь негативные последствия: индивидуальные реакции кожи и организма, которые приводят к потере сил и вялости дермы.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:00