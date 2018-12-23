Ученые назвали главные опасности косметического отбеливания кожи





Сотрудники Ассоциации дерматологов стали инициаторами проверки косметических средств, которые используются при отбеливании кожи.Такие средства находятся в свободной продажи, а это значит, что большое количество людей могут пользоваться ими ежедневно. Исследования показали, что в подобных средствах содержатся стероиды, гидрохинон и глутатион. Эти препараты категорически запрещено использовать в косметических целях. К примеру, глутатион способен вызвать отечность почек и печени, появление онкологических заболеваний, эпидермальный некролиз, а также он поражает нервную систему.Медики подчеркивают, что процедура отбеливание кожи становится популярной. Ее можно сделать в многих салонах красоты и даже в домашних условиях. Исследователи утверждают, что специализированные препараты такие, как сыворотки и крема могут иметь негативные последствия: индивидуальные реакции кожи и организма, которые приводят к потере сил и вялости дермы.