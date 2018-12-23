Андрей Малахов показал подписчикам в Instagram забавный снимок возле новогодней елки

Андрей Малахов достаточно редко радует своих подписчиков новыми постами и фотографиями. Однако не так давно он решил показать очень забавный сюжет, где сидит на полу, а позади него красуется новогодняя ель. Рядом стоит игрушечный олень, а на колене ведущего лежит белый и пушистый плед. Сам Малахов очень счастливо и по-доброму улыбается.Читатели блога Андрея Малахова засыпали его комплиментами, подчеркнув, что считают его одним из самых талантливых журналистов современности. Многие поздравили ведущего со всеми наступающими праздниками и пожелали много добра и удачи. За короткий отрезок времени пост набрал большое количество отметок «нравится».