Ани Лорак показала снимок в откровенном купальнике под дождем
Знаменитая украинская и российская певица Ани Лорак в своем блоге Instagram показала снимок, где стоит под дождем в необычном купальнике и длинной блестящей юбке. Поклонники оценили новый образ кумира.
Ани Лорак решила поделиться со своими подписчиками публикацией, где предстала перед публикой в необычном для себя образе. На этот раз певица примерила на себя костюм танцовщицы: отделанный дорогими камнями лиф и длинную сверкающую золотом юбку.
Шею Лорак украсило красивое объемное колье, а на голове можно увидеть необычный венок. Снимок сделан, когда певица стоит под дождем, опустив глаза вниз. Читатели блога певицы на высоком уровне оценили не только образ, но и ее точеную фигуру, а также хорошо накачанный пресс.
Ани Лорак решила поделиться со своими подписчиками публикацией, где предстала перед публикой в необычном для себя образе. На этот раз певица примерила на себя костюм танцовщицы: отделанный дорогими камнями лиф и длинную сверкающую золотом юбку.
Шею Лорак украсило красивое объемное колье, а на голове можно увидеть необычный венок. Снимок сделан, когда певица стоит под дождем, опустив глаза вниз. Читатели блога певицы на высоком уровне оценили не только образ, но и ее точеную фигуру, а также хорошо накачанный пресс.