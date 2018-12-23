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Ани Лорак показала снимок в откровенном купальнике под дождем

Знаменитая украинская и российская певица Ани Лорак в своем блоге Instagram показала снимок, где стоит под дождем в необычном купальнике и длинной блестящей юбке. Поклонники оценили новый образ кумира.
Ани Лорак показала снимок в откровенном купальнике под дождем

Ани Лорак решила поделиться со своими подписчиками публикацией, где предстала перед публикой в необычном для себя образе. На этот раз певица примерила на себя костюм танцовщицы: отделанный дорогими камнями лиф и длинную сверкающую золотом юбку.

Шею Лорак украсило красивое объемное колье, а на голове можно увидеть необычный венок. Снимок сделан, когда певица стоит под дождем, опустив глаза вниз. Читатели блога певицы на высоком уровне оценили не только образ, но и ее точеную фигуру, а также хорошо накачанный пресс.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:49

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