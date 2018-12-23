Эксперты признали iPhone XR самым мощным игровым смартфоном
Эксперты признали iPhone XR самым мощным игровым смартфоном текущего года. «Яблочную» продукцию проверили при помощи современной игры.
Эксперты отмечают, что устройство отлично функционирует с Command&Conquer, если даже активировать максимальные настройки. В ходе тестирования использовали «игрушку», являющуюся аналогом продукта Clash Royale. При этом она позволяет проводить поединки один на один. «Игрушка» обладает довольно широким спектром вооружения. Разработчики отмечают, что взрывы, а также прочие активные сцены очень хорошо смотрятся на смартфонах. Это связано с тем, что в них имеются отдельные графические ускорители.
Версия iPhone XR смогла показать хорошие результаты при обработке картинки с частотой в 120 Гц. Эксперты отмечают, что с ценой в 750 долларов устройство демонстрирует максимальную производительность. Модель может работать даже с более современными приложениями.
Эксперты отмечают, что устройство отлично функционирует с Command&Conquer, если даже активировать максимальные настройки. В ходе тестирования использовали «игрушку», являющуюся аналогом продукта Clash Royale. При этом она позволяет проводить поединки один на один. «Игрушка» обладает довольно широким спектром вооружения. Разработчики отмечают, что взрывы, а также прочие активные сцены очень хорошо смотрятся на смартфонах. Это связано с тем, что в них имеются отдельные графические ускорители.
Версия iPhone XR смогла показать хорошие результаты при обработке картинки с частотой в 120 Гц. Эксперты отмечают, что с ценой в 750 долларов устройство демонстрирует максимальную производительность. Модель может работать даже с более современными приложениями.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:31