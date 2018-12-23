Эксперты признали iPhone XR самым мощным игровым смартфоном





Эксперты отмечают, что устройство отлично функционирует с Command&Conquer, если даже активировать максимальные настройки. В ходе тестирования использовали «игрушку», являющуюся аналогом продукта Clash Royale. При этом она позволяет проводить поединки один на один. «Игрушка» обладает довольно широким спектром вооружения. Разработчики отмечают, что взрывы, а также прочие активные сцены очень хорошо смотрятся на смартфонах. Это связано с тем, что в них имеются отдельные графические ускорители.Версия iPhone XR смогла показать хорошие результаты при обработке картинки с частотой в 120 Гц. Эксперты отмечают, что с ценой в 750 долларов устройство демонстрирует максимальную производительность. Модель может работать даже с более современными приложениями.