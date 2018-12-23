Мария Порошина перед родами появилась на спектакле "Сережа" в МХТ

Мария Порошина находится на последнем сроке пятой беременности, однако это ей не мешает выходить в свет, посещать театры и работать. На днях актрису заметили в МХТ, в стенах которого проходили спектакли по романам русского писателя Льва Николаевича Толстого. Она пыталась вести себя незаметно, но ей это не удалось – многие узнали любимую актрису. В своем Instagram Порошина опубликовала пост со снимком, сделанным у парадного входа в театр, а ниже написала: "Талантливо! Красиво! Тонко!". Таким образом артистка оценила работу актеров на сцене.Мария Порошина признается, что, несмотря на беременность, она не перестает трудиться. Не так давно она снялась в рекламном видеоролике для одного из брендов, который занимается шитьем верхней одежды. Однако съемки в кино актриса решила временно прервать.