В США врачи призывают родителей отказаться от «ожерелий смерти»





На потребительском рынке представлено множество различных прорезывателей для зубов. В последнее время в моду начали входить «грызунки» с закреплением вокруг шеи. Врачи Соединенных Штатов Америки утверждают, что новомодные изобретения несут большую опасность. Малыш может занести себе инфекцию или умереть от удушья. На данный момент зафиксировано несколько смертельных случаев, спровоцированных слингобусами.Ученые советуют новоиспеченным родителям полностью отказаться от каких-либо современных устройств для прорезывания зубов. Эксперты подчеркивают, что малышу можно дать резиновое кольцо или чистыми пальцами помассировать десна. Период, когда у детей прорезаются зубки, длится 4-6 месяцев. В данное время очень важно следить за тем, что малыш тянет себе в рот.