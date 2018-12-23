Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих отношениях с супругом Александром





Знаменитость призналась, что постоянно следит за своей фигурой и исключила из рациона питания вредные продукты, а также увлекается скандинавской ходьбой. Она не собирается прибегать к услугам пластических хирургов и остро реагировать на выпады недоброжелателей в Instagram. Лариса Вербицкая живет со своим избранником 30 лет, но до сих пор пара без ума друг от друга.Звезда не любит, когда ее супруг моет посуду, хотя у него это получается очень хорошо. Когда она возвращается домой после командировок, сразу получает море позитива от своей мальтийской болонки Паркера и поцелуй любимого человека. Ведущая не имеет личного водителя, любит перед выходом из дома посмотреть на себя в зеркало и не слишком часто смотрит ТВ.