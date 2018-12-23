АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих отношениях с супругом Александром

Во время интервью Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своей личной жизни. Ведущая ответила на вопросы, касающиеся ее отношений с супругом Александром, затронув также другие темы.
Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих отношениях с супругом Александром

Знаменитость призналась, что постоянно следит за своей фигурой и исключила из рациона питания вредные продукты, а также увлекается скандинавской ходьбой. Она не собирается прибегать к услугам пластических хирургов и остро реагировать на выпады недоброжелателей в Instagram. Лариса Вербицкая живет со своим избранником 30 лет, но до сих пор пара без ума друг от друга.
Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих отношениях с супругом Александром

Звезда не любит, когда ее супруг моет посуду, хотя у него это получается очень хорошо. Когда она возвращается домой после командировок, сразу получает море позитива от своей мальтийской болонки Паркера и поцелуй любимого человека. Ведущая не имеет личного водителя, любит перед выходом из дома посмотреть на себя в зеркало и не слишком часто смотрит ТВ.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США вес взрослого человека увеличился на 14 кг
Лариса Вербицкая рассказала журналистам о своих
«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом
«Сбербанк» изменит правила снятия наличных в
Рената Литвинова с дочерью Ульяной посетила
Смартфон Samsung Galaxy S10 получит новую быструю
Bethesda подарит владельцам Fallout 76 три первые
Американские эксперты назвали страны, где может
Дочь Александра Малинина Устинья споет со
В Боснии ученые обнаружили самую древнюю пирамиду
Татьяна Навка в Instagram показала снимок с
Компания LG получила патент на безрамочный
Аналитики составили список "крутых" автомобилей
Наталья Фатеева сегодня отмечает свой 84 день
Пользователей Сети поразила цена за ремонт Land
Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать
Тысячи людей собрались в Стоунхендже в честь
Научная экспедиция пробудила проклятие затонувших
Ford Ecosport в России стал дороже на 48 – 50
Дрю Бэрримор похвасталась результатом своего
Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса
Анна Седокова выложила в Instagram откровенное
Павел Прилучный занял третье место в рейтинге
Зинаида Кириенко рассказала о своей жизни в
Светлана Лобода показала в Instagram свой
Анна Хилькевич пока не планирует рожать третьего
Ученые назвали 6 жиросжигающих продуктов для
Ученые вычислили безопасную дистанцию между
Хетчбэк Audi A1 получит кросс-версию
Компания Bugatti продемонстрировала работу новой
Просмотреть все новости