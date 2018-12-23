«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом «Внучка»

Коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» стал знаменитым не только в России, но и во всей Европе благодаря участию в конкурсе «Евровидение – 2012». Конкурс проходил в столице Азербайджана Баку, тогда коллектив занял второе место.После успеха на "Евровидении" «Бурановские бабушки» продолжают радовать слушателей своим творчеством. 21 декабря группа выпустила новый альбом, который они назвали «Внучка». Список песен состоит из 14 композиций.