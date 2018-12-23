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«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом «Внучка»

Знаменитая российская группа «Бурановские бабушки», исполняющие свои песни в стиле фольклор, объявили о выходе их новой пластинки, которая носит название «Внучка». Помощь в релизе оказала «Студия Союз».
«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом «Внучка»

Коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» стал знаменитым не только в России, но и во всей Европе благодаря участию в конкурсе «Евровидение – 2012». Конкурс проходил в столице Азербайджана Баку, тогда коллектив занял второе место.

После успеха на "Евровидении" «Бурановские бабушки» продолжают радовать слушателей своим творчеством. 21 декабря группа выпустила новый альбом, который они назвали «Внучка». Список песен состоит из 14 композиций.
«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом «Внучка»

Участники группы в своих социальных сетях объявили о релизе пластинки так: «А вот и наша «Внучка». Слушаем, подпеваем, качаем, танцуем! Ставим лайк».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:14

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