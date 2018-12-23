Смартфон Samsung Galaxy S10 получит новую быструю зарядку





Блоггер заявляет: усовершенствованное быстрое зарядное устройство будет рассчитано на 15 Ватт и должно войти в историю технологических разработок. Информированный сотрудник Ice Universe Samsung не уточнил, что именно заменит уже существующую батарею. Однако, не исключено, что именно с этой технологией Galaxy S10 составит конкуренцию Huawei Mate 20 Pro, который имея батареи на 4200 мАч достигает заряда с отметкой 70 процентов за пол часа.В интернете ходят слухи, что новая разработка корейских мастеров будет оснащена ночным режимом съемки, которая по характеристикам и возможностям схожа с Night Sight у Google Pixel 3. Это означает, что даже в абсолютно темном помещении гаджет будет способен на съемку фотографии с достаточно качественными показателями освещенности.