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Дочь Александра Малинина Устинья споет со знаменитым отцом в новогоднем эфире Первого канала

Знаменитый российский певец и композитор Александр Малинин и его дочь Устинья приготовили для зрителей небольшой сюрприз – они исполнят песню дуэтом в новогоднем эфире Первого канала. Этой новостью артист поделился в своем блоге Instagram.
Дочь Александра Малинина Устинья споет со знаменитым отцом в новогоднем эфире Первого канала

Александр Малинин всеми силами пытается помочь своей дочери достичь успеха. Устинья уже не раз давала возможность публике убедиться в ее неоспоримом таланте, девушка обладает чистым и красивым голосом. Знаменитый отец не упускает возможности и выходит на сцену вместе с наследницей.

Теперь у Малинина появилась возможность записать с дочерью совместную композицию, которая прозвучит в новогоднюю ночь в эфире Первого канала. Своей радостью певец поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:28

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