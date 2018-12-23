Дочь Александра Малинина Устинья споет со знаменитым отцом в новогоднем эфире Первого канала

Александр Малинин всеми силами пытается помочь своей дочери достичь успеха. Устинья уже не раз давала возможность публике убедиться в ее неоспоримом таланте, девушка обладает чистым и красивым голосом. Знаменитый отец не упускает возможности и выходит на сцену вместе с наследницей.Теперь у Малинина появилась возможность записать с дочерью совместную композицию, которая прозвучит в новогоднюю ночь в эфире Первого канала. Своей радостью певец поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram.