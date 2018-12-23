Американские эксперты назвали страны, где может начаться Третья мировая война





Данный анализ был опубликован изданием The National Interest. На сегодняшний день в акватории Южно-Китайского моря наблюдается торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем. Сейчас вопрос решают за счёт санкций и увеличения пошлин. Однако, в следующем году возможно перерастание конфликта в военные действия. На Украине вследствие «керченского инцидента» ситуация стала сложнее. Будущее страны пока носит неопределённый характер вследствие предстоящих президентских выборов и нестабильных отношений России и Соединённых Штатов. В данном случае хрупкий баланс может легко нарушится, приведя к началу войны. В список включили Персидский залив вследствие конфликтов в Йемене и Сирии, а также экономического давления США на Иран. Данный регион очень важен в стратегическом значении. Вследствие этого любая нестабильность может привести к серьёзным последствиям. Это может привести к объявлению войны со стороны США, КНР, России.В Корее ситуация на сегодняшний день является нестабильной, так как КНР и Япония поменяли своё отношение к корейскому вопросу. Вследствие этого возможен конфликт полуострова с Соединёнными Штатами. В настоящее время нестабильными также являются отношения Вашингтона с Пекином.