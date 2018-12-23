В Боснии ученые обнаружили самую древнюю пирамиду неизвестной цивилизации





Специалист считает, что Пирамиду Солнца и Луны построили задолго до появления египетских аналогов. Первое сооружение имеет 215 –метровую высоту, а также возраст – 12000 лет. Кроме того, рядом были замечены другие небольшие аналоги, замаскированные под пики гор.Несмотря на критику коллег по поводу альтернативного взгляда на историю мира, ученый не собирается отказываться от своей теории. Многие цивилизации, жившие на Земле 30000 лет назад, получали знания из космоса, а также умели делать различные предметы благодаря развитым технологиям, что также относится к данным конструкциям.