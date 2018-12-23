Татьяна Навка в Instagram показала снимок с пивными кружками

Татьяна Навка решила поделиться со своими подписчиками фотографией с репетиции нового ледового шоу. На первый взгляд кажется, что олимпийская чемпионка решила посетить баню, однако это не так. Под публикацией спортсменка в шутливой форме написала: «Репетиции полным ходом. Или по старой традиции каждый год мы с друзьями ходим… Думаете в баню? Ан нет». Несмотря на то, что Навка очень любит париться в бане, сейчас это практически невозможно, поскольку все ее свободное время занимают репетиции и плотный рабочий график.Читатели блога Татьяны Навки засыпали кумира комплиментами и пожелали удачи на финальном выступлении.