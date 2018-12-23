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Компания LG получила патент на безрамочный планшет с беспроводной клавиатурой

Компания из Южной Кореи LG получила патент на разработку безрамочного планшета с беспроводной клавиатурой. Ожидается, что данная модель станет флагманской и сможет конкурировать с техникой от Apple и Samsung.
Компания LG получила патент на безрамочный планшет с беспроводной клавиатурой

Сотрудники LG сделали заявление о том, что получили патентную документацию на разработку безрамочного планшета, который планируют оборудовать беспроводной клавиатурой. На данный момент технические характеристики устройства неизвестны. Однако, утверждается, что новинка будет иметь презентабельный внешний вид.

Исследователи потребительского рынка уверены, что следующий год для компании из Сеула станет достаточно активным. LG выпустит много новинок. Представят их в начале года: часть в январе на Международной выставке потребительской электроники CES, вторая - в феврале на одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии MWC. Аналитики утверждают, что среди представленной техники будут преобладать смартфоны, однако возможна презентация планшетных компьютеров.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00

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