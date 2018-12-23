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Наталья Фатеева сегодня отмечает свой 84 день рождения

Знаменитая советская киноактриса Наталья Фатеева сегодня празднует свой 84 день рождения. Звезда кинофильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи» отказывается давать интервью, и не общается с родственниками.
Наталья Фатеева сегодня отмечает свой 84 день рождения
Наталья Фатеева всегда вела здоровый образ жизни: строгая диета, плавание и йога. В кино актриса не снимается уже очень давно. Не так давно у нее случился неприятный случай, при падении она повредила тазобедренный сустав, после чего перенесла несколько сложных оперативных вмешательств. Сейчас Фатеева может передвигаться только с посторонней помощью или на костылях. У артистки остались хорошие друзья, которые с удовольствием помогают ей в сложный период жизни. Например, российский музыкальный продюсер Бари Алибасов нанял для нее водителя с автомобилем, и человека, который ей во всем помогает.
Наталья Фатеева сегодня отмечает свой 84 день рождения

Из-за сложного характера Наталья Фатеева перессорилась со всеми родственниками, включая детей. Ни с кем из них она не общается и не поддерживает связь. Ее сын Владимир Басов-младший рассказал, что с ним она тоже не хочет говорить. Но он знает, что со звездой находятся надежные люди, которые для нее готовят и убирают квартиру. У легендарной советской актрисы все хорошо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:45

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