Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать лучшего продюсера между Бондарчуком и Цекало
Известная российская актриса Паулина Андреева приняла участие в съемке телепередачи «ОК на связи», которая транслируется в социальной сети "Одноклассники". Во время блицопроса она растерялась? и не смогла выбрать лучшего продюсера между Федором Бондарчуком и Александром Цекало.
Паулина Андреева достаточно редко посещает подобные передачи, а уж тем более прямой эфир. Тем не менее, она согласилась на интервью, в рамках которого ей нужно было участвовать в проекте. Актриса достаточно уверенно отвечала на все вопросы, пока тема не коснулась кинорежиссеров и продюсеров, тут Андреева несколько замялась и ответить не смогла. А позднее добавила: «Обычно же лучше подумать 10 секунд, прежде чем отвечать. А ведь не было такой возможности и теперь уже ничего не вернешь назад».
Также Паулина Андреева считает актера Константина Хабенского более талантливым, чем его коллегу Евгения Миронова. А еще ей больше импонирует театр, чем кино. Вопросы, которые касались личной жизни знаменитости, остались без ответа, поскольку она предпочитает все самое сокровенное держать при себе.
Паулина Андреева достаточно редко посещает подобные передачи, а уж тем более прямой эфир. Тем не менее, она согласилась на интервью, в рамках которого ей нужно было участвовать в проекте. Актриса достаточно уверенно отвечала на все вопросы, пока тема не коснулась кинорежиссеров и продюсеров, тут Андреева несколько замялась и ответить не смогла. А позднее добавила: «Обычно же лучше подумать 10 секунд, прежде чем отвечать. А ведь не было такой возможности и теперь уже ничего не вернешь назад».
Также Паулина Андреева считает актера Константина Хабенского более талантливым, чем его коллегу Евгения Миронова. А еще ей больше импонирует театр, чем кино. Вопросы, которые касались личной жизни знаменитости, остались без ответа, поскольку она предпочитает все самое сокровенное держать при себе.