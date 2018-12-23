Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать лучшего продюсера между Бондарчуком и Цекало

Паулина Андреева достаточно редко посещает подобные передачи, а уж тем более прямой эфир. Тем не менее, она согласилась на интервью, в рамках которого ей нужно было участвовать в проекте. Актриса достаточно уверенно отвечала на все вопросы, пока тема не коснулась кинорежиссеров и продюсеров, тут Андреева несколько замялась и ответить не смогла. А позднее добавила: «Обычно же лучше подумать 10 секунд, прежде чем отвечать. А ведь не было такой возможности и теперь уже ничего не вернешь назад».