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Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать лучшего продюсера между Бондарчуком и Цекало

Известная российская актриса Паулина Андреева приняла участие в съемке телепередачи «ОК на связи», которая транслируется в социальной сети "Одноклассники". Во время блицопроса она растерялась? и не смогла выбрать лучшего продюсера между Федором Бондарчуком и Александром Цекало.

Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать лучшего продюсера между Бондарчуком и Цекало
Паулина Андреева достаточно редко посещает подобные передачи, а уж тем более прямой эфир. Тем не менее, она согласилась на интервью, в рамках которого ей нужно было участвовать в проекте. Актриса достаточно уверенно отвечала на все вопросы, пока тема не коснулась кинорежиссеров и продюсеров, тут Андреева несколько замялась и ответить не смогла. А позднее добавила: «Обычно же лучше подумать 10 секунд, прежде чем отвечать. А ведь не было такой возможности и теперь уже ничего не вернешь назад».
Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать лучшего продюсера между Бондарчуком и Цекало

Также Паулина Андреева считает актера Константина Хабенского более талантливым, чем его коллегу Евгения Миронова. А еще ей больше импонирует театр, чем кино. Вопросы, которые касались личной жизни знаменитости, остались без ответа, поскольку она предпочитает все самое сокровенное держать при себе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:28

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