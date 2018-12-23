АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Пользователей Сети поразила цена за ремонт Land Cruiser 200

В Сети владельцы транспорта опубликовали фото чека за ремонт премиальной версии Land Cruiser 200. Такая цена поразила пользователей.

Пользователей Сети поразила цена за ремонт Land Cruiser 200


Владелец транспортного средства заплатил практически миллион рублей. Специалисты запросили за несколько пунктов проделанной работы 900 480 рублей. Работники сервисного центра произвели замену расходных материалов (фильтров, «дворников» и прочих элементов), а также произвели ремонт силового агрегата. Пользователи очень возмутились, что замена «дворников» обошлась клиенту в 9 тыс. руб. Замена антифриза стоила 16 тыс. руб. Ремонт мотора в данном случае подразумевал снятие двигателя с рамы. За это было уплачено 72,5 тыс. руб.

Юзеры также обратили внимание на объем расходуемого масла – 30 л, удивившись, что такое количество вместилось в авто По мнению автолюбителей, расценки в данном случае были сильно завышены.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка в Instagram показала снимок с
Компания LG получила патент на безрамочный
Аналитики составили список "крутых" автомобилей
Наталья Фатеева сегодня отмечает свой 84 день
Пользователей Сети поразила цена за ремонт Land
Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать
Тысячи людей собрались в Стоунхендже в честь
Научная экспедиция пробудила проклятие затонувших
Ford Ecosport в России стал дороже на 48 – 50
Дрю Бэрримор похвасталась результатом своего
Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса
Анна Седокова выложила в Instagram откровенное
Павел Прилучный занял третье место в рейтинге
Зинаида Кириенко рассказала о своей жизни в
Светлана Лобода показала в Instagram свой
Анна Хилькевич пока не планирует рожать третьего
Ученые назвали 6 жиросжигающих продуктов для
Ученые вычислили безопасную дистанцию между
Хетчбэк Audi A1 получит кросс-версию
Компания Bugatti продемонстрировала работу новой
Специалисты сравнили версии Renault Kaptur и
Аналитики: УАЗ «Пикап» занял первое место по
Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих
Госдума предложила ввести запрет на продажу
Hyundai готовит к дебюту новую бюджетную версию
Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским
Вера Брежнева показала в Instagram платье,
NASA рассказало о рождественском меню для экипажа
Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться
В Новосибирской области священник попросил паству
Просмотреть все новости