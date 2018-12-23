Пользователей Сети поразила цена за ремонт Land Cruiser 200





Владелец транспортного средства заплатил практически миллион рублей. Специалисты запросили за несколько пунктов проделанной работы 900 480 рублей. Работники сервисного центра произвели замену расходных материалов (фильтров, «дворников» и прочих элементов), а также произвели ремонт силового агрегата. Пользователи очень возмутились, что замена «дворников» обошлась клиенту в 9 тыс. руб. Замена антифриза стоила 16 тыс. руб. Ремонт мотора в данном случае подразумевал снятие двигателя с рамы. За это было уплачено 72,5 тыс. руб.Юзеры также обратили внимание на объем расходуемого масла – 30 л, удивившись, что такое количество вместилось в авто По мнению автолюбителей, расценки в данном случае были сильно завышены.