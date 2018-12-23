Ford Ecosport в России стал дороже на 48 – 50 тысяч рублей





«Люксовый» вариант Titanium Plus прилагают за 1 348 000 руб. Транспортное средство оснащается 1.6-литровым силовым агрегатом на 122 лошадиные силы. Производитель предлагает также двухлитровый двигатель на 140 лошадиных сил. Вариация Ambiente предлагается за 1 497 000 руб. Авто в этой версии предлагаются с полуторалитровым двигателем на 123 л.с., а также двухлитровым мотором на 148 л.с.В России с января по ноябрь продали 47 488 транспортных средств Ford, что на 6 процентов превышает показатели аналогичного периода прошедшего года. Доля кроссовера Ecosport составляет 8,5% (4 016 авто).