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Ford Ecosport в России стал дороже на 48 – 50 тысяч рублей

В России кроссовер Ford Ecosport подорожал на 48 000 – 50 000 рублей. Кроссовер версии Trend первой генерации стоит 1 042 000 руб.

Ford Ecosport в России стал дороже на 48 – 50 тысяч рублей


«Люксовый» вариант Titanium Plus прилагают за 1 348 000 руб. Транспортное средство оснащается 1.6-литровым силовым агрегатом на 122 лошадиные силы. Производитель предлагает также двухлитровый двигатель на 140 лошадиных сил. Вариация Ambiente предлагается за 1 497 000 руб. Авто в этой версии предлагаются с полуторалитровым двигателем на 123 л.с., а также двухлитровым мотором на 148 л.с.

В России с января по ноябрь продали 47 488 транспортных средств Ford, что на 6 процентов превышает показатели аналогичного периода прошедшего года. Доля кроссовера Ecosport составляет 8,5% (4 016 авто).



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:54

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