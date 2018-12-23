Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса Михайлова в рейтинге самых стильных мужчин 2018 года





Только 1% фантов оценили внешний вид и чувство стиля знаменитости, оказавшемся на 7 месте после голосования. Певец рассказал подписчикам, что выбирает стиль одежды в зависимости от настроения, а также сменил много образов во время выступлений на сцене.Стас Михайлов не делает этого специально, чтобы удивить поклонников, а просто прислушивается к своей интуиции. Кроме того, пользователи Сети отметили Андрея Малахова и Константина Хабенского, а также победителями стали Николай Басков и Филипп Киркоров.