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Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса Михайлова в рейтинге самых стильных мужчин 2018 года

Несмотря на свое обаяние, ведущий программы “На самом деле” не смог завоевать симпатии россиян в рейтинге самых стильных мужчин 2018 года. Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса Михайлова, за которого проголосовали 40% пользователей Сети.
Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса Михайлова в рейтинге самых стильных мужчин 2018 года

Только 1% фантов оценили внешний вид и чувство стиля знаменитости, оказавшемся на 7 месте после голосования. Певец рассказал подписчикам, что выбирает стиль одежды в зависимости от настроения, а также сменил много образов во время выступлений на сцене.
Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса Михайлова в рейтинге самых стильных мужчин 2018 года

Стас Михайлов не делает этого специально, чтобы удивить поклонников, а просто прислушивается к своей интуиции. Кроме того, пользователи Сети отметили Андрея Малахова и Константина Хабенского, а также победителями стали Николай Басков и Филипп Киркоров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:26

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