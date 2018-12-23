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Анна Седокова выложила в Instagram откровенное фото

Анна Седокова в Instagram решила выложить новое откровенное фото. На нём певица продемонстрировала своим фанатам открытое декольте.

Анна Седокова выложила в Instagram откровенное фото


Седокова кроме своего творчества известна также своими привлекательными формами. Многих фанатов привлекает больше внешность певицы, нежели её песни, но звезда не против такой популярности. Она в очередной раз опубликовала в Сети «горячее» фото. В этот раз знаменитость порадовала мужскую аудиторию открытым декольте, показав свой пышный бюст, вызвав восторг у представителей сильного пола.

Знаменитость в микроблоге процитировала Оскара Уайльда, посоветовав девушкам жить проще. Новое фото сразу начало набирать популярность.Пользователи Сети засыпали артистку одобрительными лайками, а также комментариями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:14

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