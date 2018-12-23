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Павел Прилучный занял третье место в рейтинге самых сексуальных мужчин уходящего года

Ежегодный опрос перед Новым годом, проведенный сотрудниками “Комсомольской правды”, показал предпочтения россиян, оценивающих звезд в разных категориях. Павел Прилучный занял третье место в рейтинге самых сексуальных мужчин уходящего года, уступив пальму первенства Стасу Пьехе.
Павел Прилучный занял третье место в рейтинге самых сексуальных мужчин уходящего года

За любимого исполнителя проголосовали почти 44% читателей издания, хотя сам он был удивлен, что пользуется такой популярностью, после чего поблагодарил своих фанатов, принявших участие в данном мероприятии. Знаменитость пообещал дальше оставаться на таком уровне, чтобы не разочаровать зрителей.
Павел Прилучный занял третье место в рейтинге самых сексуальных мужчин уходящего года

Кроме Павла Прилучного почетные места заняли Егор Крид и Милош Бикович. Сам актер не отреагировал на столь лестную информацию, а также продолжает вместе с супругой Агатой Муцениеце радовать подписчиков новыми фото и видео в Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00

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