Светлана Лобода показала в Instagram свой стальной пресс
Светлана Лобода недавно выложила в Instagram фото, демонстрирующее её стальной пресс. На нем певица находится за столом с вилкой и ложкой в руках.
На данном фото Лобода даже со столовыми приборами получилась очень сексуальной и эпатажной. Основное внимание привлекает одежда знаменитости. В этот раз певица позировала в чёрном пиджаке и коротком чёрном кружевном топе. На снимке видно, что певица похудела после рождения ребёнка. Теперь знаменитость может продемонстрировать свой стальной пресс.
Снимок сразу успел набрать массу восторженных комментариев, а также лайков. Фанаты отмечают, что соскучились за Лободой, а также за её песнями.
На данном фото Лобода даже со столовыми приборами получилась очень сексуальной и эпатажной. Основное внимание привлекает одежда знаменитости. В этот раз певица позировала в чёрном пиджаке и коротком чёрном кружевном топе. На снимке видно, что певица похудела после рождения ребёнка. Теперь знаменитость может продемонстрировать свой стальной пресс.
Снимок сразу успел набрать массу восторженных комментариев, а также лайков. Фанаты отмечают, что соскучились за Лободой, а также за её песнями.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:40