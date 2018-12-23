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Светлана Лобода показала в Instagram свой стальной пресс

Светлана Лобода недавно выложила в Instagram фото, демонстрирующее её стальной пресс. На нем певица находится за столом с вилкой и ложкой в руках.

Светлана Лобода показала в Instagram свой стальной пресс


На данном фото Лобода даже со столовыми приборами получилась очень сексуальной и эпатажной. Основное внимание привлекает одежда знаменитости. В этот раз певица позировала в чёрном пиджаке и коротком чёрном кружевном топе. На снимке видно, что певица похудела после рождения ребёнка. Теперь знаменитость может продемонстрировать свой стальной пресс.

Снимок сразу успел набрать массу восторженных комментариев, а также лайков. Фанаты отмечают, что соскучились за Лободой, а также за её песнями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:40

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