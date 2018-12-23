Светлана Лобода показала в Instagram свой стальной пресс

На данном фото Лобода даже со столовыми приборами получилась очень сексуальной и эпатажной. Основное внимание привлекает одежда знаменитости. В этот раз певица позировала в чёрном пиджаке и коротком чёрном кружевном топе. На снимке видно, что певица похудела после рождения ребёнка. Теперь знаменитость может продемонстрировать свой стальной пресс.Снимок сразу успел набрать массу восторженных комментариев, а также лайков. Фанаты отмечают, что соскучились за Лободой, а также за её песнями.