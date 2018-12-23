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Анна Хилькевич пока не планирует рожать третьего ребенка

Поклонники всегда считали Анну Хилькевич прекрасной матерью двух дочерей, а также восхищаются ее талантом. Сама актриса призналась, что пока не планирует рожать третьего ребенка, опубликовав небольшой пост в Instagram.
Анна Хилькевич пока не планирует рожать третьего ребенка

Раньше звезда часто говорила подписчикам, что мечтает о большой семье, но потом задумалась о большой ответственности. Она много времени уделяет своим наследницам, отметив, что после их появления на свет кардинально изменила свою жизнь. Анна Хилькевич не исключает, что в будущем может изменить свое мнение, а пока порадовала фанатов новым роликом.

В сюжете показано, как артистка помогает дочери Маше чистить зубы, сделав процесс непринужденным и веселым, а сама она поинтересовалась, как родители, имеющие несколько детей, решились на такой шаг. Многие пользователи Сети написали много позитивных комментариев в адрес знаменитости, пожелав ей счастья и творческих успехов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:15

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