Ученые вычислили безопасную дистанцию между идущими навстречу друг к другу пешеходами





Эксперты оценили действия приблизительно 9 000 000 пассажиров, а также встречающих их лиц. При этом примерно 9 000 человек едва не столкнулись, а в 40 процентах случаев наблюдалось легкое касание людей. Специалисты отмечают, что человек может уверенно двигаться вперед, если впереди имеется не меньше 75 см свободного пространства. В случае расстояния 140 см люди успевают менять маршрут для того, чтобы избежать столкновений с пешеходами.В ходе следующего эксперимента исследователи хотят оценить действия людей в условиях очень ограниченного пространства.