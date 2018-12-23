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Ученые вычислили безопасную дистанцию между идущими навстречу друг к другу пешеходами

Ученые смогли высчитать оптимальную дистанцию между различными пешеходами, которые пытаются избежать столкновений друг с другом. Исследователи проводили наблюдения на вокзале Нидерландов.

Ученые вычислили безопасную дистанцию между идущими навстречу друг к другу пешеходами


Эксперты оценили действия приблизительно 9 000 000 пассажиров, а также встречающих их лиц. При этом примерно 9 000 человек едва не столкнулись, а в 40 процентах случаев наблюдалось легкое касание людей. Специалисты отмечают, что человек может уверенно двигаться вперед, если впереди имеется не меньше 75 см свободного пространства. В случае расстояния 140 см люди успевают менять маршрут для того, чтобы избежать столкновений с пешеходами.

В ходе следующего эксперимента исследователи хотят оценить действия людей в условиях очень ограниченного пространства.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30

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