Нюша даст первый концерт после декрета в Майями

Певица Нюша сейчас проживает в Майями со своим мужем и новорожденной дочерью. Недавно артистка записала видеообращение к своим подписчикам, в котором рассказала, что в новогоднюю ночь будет выступать в ресторане Майями. Певица пригласила всех поклонников на свой концерт. Напомним, что ранее, исполнительница заявляла, что не будет выступать пока ее дочери не исполниться три месяца.Нюша подписала видео словами о том, что этот Новый год будет первый в ее жизни без снега и среди пальм. Фолловеры знаменитости пожелали певице хорошего выступления и творческих успехов на фоне солнечных пейзажей. Звезда начала свою карьеру в 2007 году. В течении десяти лет, вплоть до беременности, артистка вела активную светскую жизнь.