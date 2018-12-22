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Нюша даст первый концерт после декрета в Майями

Певица Нюша даст первый концерт после декрета в Майями. Об этом артистка рассказала в видеообращении на своей страничке в Instagram.
Нюша даст первый концерт после декрета в Майями

Певица Нюша сейчас проживает в Майями со своим мужем и новорожденной дочерью. Недавно артистка записала видеообращение к своим подписчикам, в котором рассказала, что в новогоднюю ночь будет выступать в ресторане Майями. Певица пригласила всех поклонников на свой концерт. Напомним, что ранее, исполнительница заявляла, что не будет выступать пока ее дочери не исполниться три месяца.

Нюша подписала видео словами о том, что этот Новый год будет первый в ее жизни без снега и среди пальм. Фолловеры знаменитости пожелали певице хорошего выступления и творческих успехов на фоне солнечных пейзажей. Звезда начала свою карьеру в 2007 году. В течении десяти лет, вплоть до беременности, артистка вела активную светскую жизнь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:47

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