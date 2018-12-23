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Специалисты сравнили версии Renault Kaptur и Hyundai Creta

Специалисты сравнили версии Renault Kaptur, а также Hyundai Creta. Корейская версия смогла стать в своём сегменте отечественным бестселлером.

Специалисты сравнили версии Renault Kaptur и Hyundai Creta


По словам экспертов, популярность Hyundai Creta связана с тем, что у неё отличная управляемость, вместительный салон, практичный багажник с органайзером. Авто неприхотливое и имеет возможность отключения ESP, но еще может ездить на АИ-92. Hyundai Creta оснащается 1,6-литровым мотором на 123 л.с., а также 2-литровым двигателем на 150 л.с. Французская версия Renault Kaptur получила 1,6-литровый мотор на 114 л.с., и 2-литровый двигатель на 143 л.с. Renault Kaptur предлагают с любыми трансмиссиями. При этом во французской модели «автомат» имеет 4 передачи, а в корейском авто – 6 передач. Hyundai Creta имеет подогрев руля, функцию мониторинга давления в автомобильных шинах. В Renault такой функции нет. Между тем французская модель получила 16-дюймовые легкосплавные диски. Hyundai оснащают штампованными колёсами.

Базовая комплектация корейского авто расценивается в 799 900 руб. Расценки на французскую версию начинаются от 879 тыс. руб. При этом список оснащения этой версии намного обширнее.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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