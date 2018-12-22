Вера Брежнева показала в Instagram платье, подарившее ей настроение
На своей страничке в социальной сети Instagram певица Вера Брежнева разместила новый пост. На фотографии знаменитость показала платье, которое подарило ей настроение.
Исполнительница порадовала своих подписчиков новым постом в своем блоге Instagram. Артистка разместила фотоснимок на котором она изображена в шикарном розовом платье. В комментарии к фотоснимку певица написала, что после десятидневной болезни, новое платье, которое ей подарили, именно то, что надо для поднятия праздничного настроения.
Фанаты знаменитости моментально отреагировали на новый пост. В комментариях к фотографии подписчики выразили свой восторг внешним видом артистки, ее утонченностью и стилем.
Вера Брежнева часто радует фолловеров публикациями в сети. Однако, последние несколько недель для звезды стали очень насыщенными. Из-за болезни певица не делала новых фото.
Исполнительница порадовала своих подписчиков новым постом в своем блоге Instagram. Артистка разместила фотоснимок на котором она изображена в шикарном розовом платье. В комментарии к фотоснимку певица написала, что после десятидневной болезни, новое платье, которое ей подарили, именно то, что надо для поднятия праздничного настроения.
Фанаты знаменитости моментально отреагировали на новый пост. В комментариях к фотографии подписчики выразили свой восторг внешним видом артистки, ее утонченностью и стилем.
Вера Брежнева часто радует фолловеров публикациями в сети. Однако, последние несколько недель для звезды стали очень насыщенными. Из-за болезни певица не делала новых фото.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Вчера, 23:00