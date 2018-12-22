АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Вера Брежнева показала в Instagram платье, подарившее ей настроение

На своей страничке в социальной сети Instagram певица Вера Брежнева разместила новый пост. На фотографии знаменитость показала платье, которое подарило ей настроение.
Вера Брежнева показала в Instagram платье, подарившее ей настроение

Исполнительница порадовала своих подписчиков новым постом в своем блоге Instagram. Артистка разместила фотоснимок на котором она изображена в шикарном розовом платье. В комментарии к фотоснимку певица написала, что после десятидневной болезни, новое платье, которое ей подарили, именно то, что надо для поднятия праздничного настроения.

Фанаты знаменитости моментально отреагировали на новый пост. В комментариях к фотографии подписчики выразили свой восторг внешним видом артистки, ее утонченностью и стилем.

Вера Брежнева часто радует фолловеров публикациями в сети. Однако, последние несколько недель для звезды стали очень насыщенными. Из-за болезни певица не делала новых фото.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским
Вера Брежнева показала в Instagram платье,
NASA рассказало о рождественском меню для экипажа
Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться
В Новосибирской области священник попросил паству
Нюша даст первый концерт после декрета в Майями
Филипп Киркоров откровенно рассказал об обратной
Орро презентует телефон Oppo F21 с «дыркой» в
Юлия Снигирь показала на фото себя в раннем
NASA показало снимок космического рождественского
Аналитики анонсировали самые популярные японские
Алика Смехова встретит Новый год в компании
Нина Добрев: «Ем каждые 2 часа и много
Российские спортсмены могут быть
Екатерина Стриженова посетила новогоднюю ярмарку
Учёные создали карту телесных эмоциональных
Беременная Богдана Николенко отказалась от
«Иронию судьбы» вернут в новогодний эфир Первого
Журнал Science опубликовал рейтинг успехов в
Телефон Blackview BV5500 получит защиту IP69K и
Валерия в Instagram показала установленную у нее
У «Дома-2» очень скоро появится новая съемочная
Барбара Брыльска в эфире программы «Выход в люди»
Kia частично рассекретила внешность внедорожной
Лариса Гузеева показала портрет своего двойника в
Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске
Специалисты Apple описали ситуацию с iPad Pro с
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк назвал
У Александры Шевы наконец-то проснулся
Константин Меладзе сам тестирует все песни Веры
Просмотреть все новости