Вера Брежнева показала в Instagram платье, подарившее ей настроение

Исполнительница порадовала своих подписчиков новым постом в своем блоге Instagram. Артистка разместила фотоснимок на котором она изображена в шикарном розовом платье. В комментарии к фотоснимку певица написала, что после десятидневной болезни, новое платье, которое ей подарили, именно то, что надо для поднятия праздничного настроения.Фанаты знаменитости моментально отреагировали на новый пост. В комментариях к фотографии подписчики выразили свой восторг внешним видом артистки, ее утонченностью и стилем.Вера Брежнева часто радует фолловеров публикациями в сети. Однако, последние несколько недель для звезды стали очень насыщенными. Из-за болезни певица не делала новых фото.