Беременная Богдана Николенко отказалась от автомобиля и общественного транспорта

«Если случится авария, то человек может упасть, удариться. Ему придется долгое время восстанавливаться потом. А если пострадает беременная девушка, то последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми», - объяснила свое решение Николенко.





Однако, чем ближе становится встреча с сыном, тем больше Дана начинает волноваться, хоть и понимает, что это очень вредно. Так, к примеру, она даже вынуждена была отказаться от вождения автомобиля и поездок в автобусах и маршрутках, поскольку переживает из-за ситуаций на дорогах.Стоит отметить, что некоторые пользователи Сети поддержали девушку, но большинство все же не согласились с ней. По их мнению, у звезды реалити-шоу просто началась паранойя, которая может привести к тому, что ей будет страшно выходить из дома, так как она везде будет видеть опасность.Чтобы побороть свои страхи опытные мамочки рекомендуют Дане не отказываться от поездок на транспорте, а ездить в компании с кем-то: с мужем, с родственниками, с подругами, так у нее появится чувство безопасности и не будет страшно.