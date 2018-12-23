АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих автомобилей

Специалисты анонсировали рейтинг самых дорогих авто. Первое место досталось Aston Martin Bulldog. Машина имеет оригинальный клиновидный дизайн кузова.

Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих автомобилей


Транспортное средство выпустили в единственном экземпляре. В настоящее время стоимость версии достигает $1 300 000. На втором месте оказался Packard Panther 1954 модельного года. Производителями было выпущено 4 таких версии. На сегодняшний день осталось только 2 модели. Спорткар с люксовым салоном расценивается в $800 000.

На третьем месте оказался Porsche 916. Его выпустили в семидесятых годах прошлого столетия, как концептуальную модель. Всего в продажу поступило одиннадцать транспортных средств.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих
Госдума предложила ввести запрет на продажу
Hyundai готовит к дебюту новую бюджетную версию
Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским
Вера Брежнева показала в Instagram платье,
NASA рассказало о рождественском меню для экипажа
Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться
В Новосибирской области священник попросил паству
Нюша даст первый концерт после декрета в Майями
Филипп Киркоров откровенно рассказал об обратной
Орро презентует телефон Oppo F21 с «дыркой» в
Юлия Снигирь показала на фото себя в раннем
NASA показало снимок космического рождественского
Аналитики анонсировали самые популярные японские
Алика Смехова встретит Новый год в компании
Нина Добрев: «Ем каждые 2 часа и много
Российские спортсмены могут быть
Екатерина Стриженова посетила новогоднюю ярмарку
Учёные создали карту телесных эмоциональных
Беременная Богдана Николенко отказалась от
«Иронию судьбы» вернут в новогодний эфир Первого
Журнал Science опубликовал рейтинг успехов в
Телефон Blackview BV5500 получит защиту IP69K и
Валерия в Instagram показала установленную у нее
У «Дома-2» очень скоро появится новая съемочная
Барбара Брыльска в эфире программы «Выход в люди»
Kia частично рассекретила внешность внедорожной
Лариса Гузеева показала портрет своего двойника в
Любовь Успенская порадует поклонников в Брянске
Специалисты Apple описали ситуацию с iPad Pro с
Просмотреть все новости