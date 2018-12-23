Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих автомобилей





Транспортное средство выпустили в единственном экземпляре. В настоящее время стоимость версии достигает $1 300 000. На втором месте оказался Packard Panther 1954 модельного года. Производителями было выпущено 4 таких версии. На сегодняшний день осталось только 2 модели. Спорткар с люксовым салоном расценивается в $800 000.На третьем месте оказался Porsche 916. Его выпустили в семидесятых годах прошлого столетия, как концептуальную модель. Всего в продажу поступило одиннадцать транспортных средств.