Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих автомобилей
Специалисты анонсировали рейтинг самых дорогих авто. Первое место досталось Aston Martin Bulldog. Машина имеет оригинальный клиновидный дизайн кузова.
Транспортное средство выпустили в единственном экземпляре. В настоящее время стоимость версии достигает $1 300 000. На втором месте оказался Packard Panther 1954 модельного года. Производителями было выпущено 4 таких версии. На сегодняшний день осталось только 2 модели. Спорткар с люксовым салоном расценивается в $800 000.
На третьем месте оказался Porsche 916. Его выпустили в семидесятых годах прошлого столетия, как концептуальную модель. Всего в продажу поступило одиннадцать транспортных средств.
Транспортное средство выпустили в единственном экземпляре. В настоящее время стоимость версии достигает $1 300 000. На втором месте оказался Packard Panther 1954 модельного года. Производителями было выпущено 4 таких версии. На сегодняшний день осталось только 2 модели. Спорткар с люксовым салоном расценивается в $800 000.
На третьем месте оказался Porsche 916. Его выпустили в семидесятых годах прошлого столетия, как концептуальную модель. Всего в продажу поступило одиннадцать транспортных средств.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00