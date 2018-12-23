Госдума предложила ввести запрет на продажу сим-карт через интернет





Автор документа рекомендует внести преобразование в пункт 8 статьи 44 федерального закона «О связи». Людмила Бокова считает, что необходимо запретить лицам, которые не уполномочены операторами связи, распространять идентификационные модули. В том числе те, которые используют информационно-телекоммуникационные сети. Также Бокова предлагает не допускать передачу уполномоченными лицами сим-карт третьим лицам, о которых не получены сведения по установленному законом порядке.Член совета Федерации приложила к законопроекту пояснительную записку. В ней Людмила Бокова поясняет, что подобные преобразование законопроекта нужны, чтобы стало возможным внесение исправлений в КоАП. Благодаря данным поправкам станет возможным предусмотреть ответственность за незаконное распространение сим-карт.