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Госдума предложила ввести запрет на продажу сим-карт через интернет

Член совета федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект "О внесении изменений в статью 44 ФЗ "О связи". Там рекомендуется внести запрет на продажу сим-карт через интернет.
Госдума предложила ввести запрет на продажу сим-карт через интернет

Автор документа рекомендует внести преобразование в пункт 8 статьи 44 федерального закона «О связи». Людмила Бокова считает, что необходимо запретить лицам, которые не уполномочены операторами связи, распространять идентификационные модули. В том числе те, которые используют информационно-телекоммуникационные сети. Также Бокова предлагает не допускать передачу уполномоченными лицами сим-карт третьим лицам, о которых не получены сведения по установленному законом порядке.

Член совета Федерации приложила к законопроекту пояснительную записку. В ней Людмила Бокова поясняет, что подобные преобразование законопроекта нужны, чтобы стало возможным внесение исправлений в КоАП. Благодаря данным поправкам станет возможным предусмотреть ответственность за незаконное распространение сим-карт.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:00

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