Аналитики: УАЗ «Пикап» занял первое место по реализациям на российском рынке





Авто продали в количестве 452 экземпляров (минус 27,6%). Второе место досталось японскому пикапу Toyota Hilux (364 авто; минус 0,8%). Mitsubishi L200 заняла третье место (327 авто; плюс 10,1%). Российский пикап отдавал первые позиции в 2018 году 3 раза. В июле на первом месте оказался Mitsubishi L200. Toyota Hilux смогла занять первую позицию в мае, а также октябре.УАЗ «Пикап» показал лучшие результаты за 11 месяцев. За данный период реализовали 3 400 пикапов. Toyota Hilux продали в количестве 2 800 экземпляров. При этом Mitsubishi L200 купили 2 700 раз.