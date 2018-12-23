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Аналитики: УАЗ «Пикап» занял первое место по реализациям на российском рынке

Аналитики "Автостата" заявили, что в рамках отечественного авторынка реализовали 1300 пикапов. В сравнении с прошлогодними показателями падение продаж составило 8,1%. На первом месте по реализациям оказался УАЗ «Пикап».

Аналитики: УАЗ «Пикап» занял первое место по реализациям на российском рынке


Авто продали в количестве 452 экземпляров (минус 27,6%). Второе место досталось японскому пикапу Toyota Hilux (364 авто; минус 0,8%). Mitsubishi L200 заняла третье место (327 авто; плюс 10,1%). Российский пикап отдавал первые позиции в 2018 году 3 раза. В июле на первом месте оказался Mitsubishi L200. Toyota Hilux смогла занять первую позицию в мае, а также октябре.

УАЗ «Пикап» показал лучшие результаты за 11 месяцев. За данный период реализовали 3 400 пикапов. Toyota Hilux продали в количестве 2 800 экземпляров. При этом Mitsubishi L200 купили 2 700 раз.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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